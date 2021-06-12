Сегодня в Британии отмечается День королевы.

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари ученых, участвовавшие в разработке вакцины AstraZeneca. Также глава государства отметила двух женщин званием кавалерственной дамы: Кейт Бингем - главу рабочей группы по вакцинам от коронавируса и Сару Гилберт - профессора Оксфордского университета.

Как отмечается на сайте правительства, титулом рыцаря были отмечены: Эндрю Поллард - профессор Оксфордского университета и Марк Проктор - директор по глобальной стратегии снабжения шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca.

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Заметим, что сегодня в стране отмечается День королевы, в связи с чем, в Великобритании, около 23% всех наград были посвящены лицам, которые принимали активное участие в противодействии распространению коронавируса.

Например, в прошлом году, Елизавета II посвятила в рыцари британского ветерана, капитана Тома Мура, который во время вспышки пандемии собрал около миллиона фунтов стерлингов на пользу медработников. В частности, мужчина получил от королевы титул "сэр Том".

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Автор: Виктория Гордиенко