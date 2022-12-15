С января в Британии запланированы учения для еще 19,2 тыс. украинских солдат и офицеров.

Обучение в Великобритании до конца года завершат почти 10 тыс. украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"До Нового года это будет почти 10 тысяч, а начиная с 1 января - еще 19,2 тыс. солдат и офицеров будут обучены на территории Великобритании", - отметил он.

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Пристайко добавил, что Британия привлекла к этим учениям не только своих, но и иностранных специалистов из еще 10 стран.

"Первое, что они проходят во время обучения, - это то, как выжить на поле боя. Второе - как быть эффективными солдатами. Это небольшая пятинедельная программа, во время которой из гражданского человека британцы помогают нам сделать военных, которые способны эффективно воевать", - сказал посол.

Он также напомнил, что кроме этого, в Британии обучение проходят и украинские медики, инженеры, летчики и моряки.

Обучение украинских военных за рубежом

Великобритания также значительно расширит программу подготовки украинских военных, так, чтобы она предусматривала обучение десятков тысяч солдат. 6 июля первая ротация украинских военных прибыла в Великобританию для учений.

К весне 2023 года Германия будет обучать для Вооруженных Сил Украины до 5000 военнослужащих.

Пентагон планирует расширить программу подготовки для украинских военных. Она проходит на базе в Германии.