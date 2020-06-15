Северная Корея пригрозила Сеулу началом войны

"Безжалостные ответные действия будут продолжаться", - завили в КНДР.

КНДР пригрозила Южной Корее войной из-за пропагандистких листовок против Пхеньяна.

Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

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"Безжалостные ответные действия будут продолжаться. Наша непобедимая революционная мощная армия отомстит за наш народ, который стал злее, чем когда-либо", - цитирует агентство сообщение северокорейской газеты Rodong Sinmun.

В последние недели Северная Корея почти ежедневно критиковала Южную Корею, осуждая отправку листовок в коммунистическое государство как враждебный акт, который нарушает ряд мирных соглашений.

Напомним, Северная Корея заявила 8 июня, что разрывает все межкорейские "горячие линии" с Южной Кореей. Власти КНДР считают, что Южная Корея довела их отношения до "крайней точки", а переговоры между странами вызывают "лишь разочарование".

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