Конгресс уже проголосовал против попытки отменить волю избирателей Аризоны.

Конгресс США возобновил работу после срочной эвакуации в результате захвата дома Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

Об этом в Twitter сообщает NBC New York и публикует соответствующее видео.

Watch Live: Congress has reconvened after a pro-Trump mob stormed the U.S. Capitol earlier in the day. https://t.co/ChVci2zsQa — NBC New York (@NBCNewYork) January 7, 2021

Как сообщает "ЕвроПравда", Конгресс уже проголосовал против попытки отменить волю избирателей Аризоны. Это решение рассматривалось накануне его захвата сторонниками Трампа. Отмечается, что после захвата Капитолия эту резолюцию поддержала та часть республиканцев, которая до сих пор избегала этого.

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Из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа были сорваны заседания Сената и Палаты представителей США. В конгрессе в этот день должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден.

На текущий момент Капитолий очищенный от демонстрантов.

В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, сообщает AP со ссылкой на начальника полиции Вашингтона Роберта Конти. Одна из умерших — застреленная полицией Капитолия женщина, о которой сообщалось ранее. Кроме нее, еще три человека скончались в медицинских учреждениях.

Ряд американских СМИ заявил, что установлена личность застреленной женщины. Fox News и Kusi News пишут, что она была идентифицирована как Эшли Бебби. Женщина была ветераном ВВС США с 14-летним стажем и убежденной сторонницей президента Дональда Трампа.

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Автор: Ольга Робейко