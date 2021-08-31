Такое решение частично связано с тем, что во время пандемии коронавируса в прошлом году многие работники чувствовали усталость.

Компания Nike предоставила сотрудникам своего главного офиса в Орегоне недельный оплачиваемый отпуск из-за риска выгорания.

Об этом глава отдела аналитики Мэтт Марраццо рассказал в LinkedIn.

Таким образом работникам решили дать возможность поддержать психологическое здоровье.

Как отметил Мараццо, это не просто неделя отпуска, а "признание того, что можно отдавать приоритет психическому здоровью и при этом выполнять работу".

Читайте такжеИндонезия отправит тысячи госслужащих на "удаленку" на БалиСвязано это частично с тем, что во время пандемии коронавируса в прошлом году многие работники чувствовали усталость.

"Все наши руководители посылают четкий сигнал: найдите время, чтобы отдохнуть, избавиться от стресса и провести время со своими близкими. Не работать", – написал Марраццо.

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Автор: Катерина Шварц