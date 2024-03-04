Утечка переговоров топ-военных может быть только "верхушкой айсберга".

Россия может иметь еще больше перехваченных разговоров высокопоставленных чиновников и военных Германии.

Об этом заявил экс-глава немецкой внешней разведки BND Август Ханнинг в комментарии BILD, комментируя скандал с утечкой разговора немецких офицеров.

"Обычно успешные операции по прослушиванию телефонных разговоров не разглашаются, чтобы не навредить источнику. Эта утечка может быть лишь верхушкой айсберга", - заявил Ханнинг.

Разведчик предполагает, что в России может быть гораздо больше перехваченных разговоров. Британский эксперт по разведке Нил Барнетт с этим соглашается.

"Москва, вероятно, имеет гораздо больше информации. В Берлине должны быть готовы к новым утечкам в ближайшие несколько недель и месяцев с целью повлиять на общественное мнение в Германии и натравить союзников на Западе друг против друга", - сказал Барнетт.

Того же мнения придерживается и депутат Бундестага и эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер.

"Я думаю, вполне вероятно, что и другие члены правительства ФРГ и министерств прослушивались, включая канцлера и его ближайшее окружение. Публикация этих материалов - лишь вопрос времени и соответствующей возможности. Это произойдет, как только Россия сочтет это целесообразным. Россия уже давно считает нас противниками в войне", - сказал Кизеветтер.

Слитый разговор немецких офицеров - что известно

В пятницу российские СМИ распространили запись разговора немецких военных, во время которого, в частности, обсуждали возможность ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту с помощью истребителя Dassault Rafale.

Секретная служба Бундесвера MAD начала расследование этого инцидента. Как писали СМИ, во время встречи немецкие офицеры были очень неосторожными, ведь использовали легкую для прослушивания платформу WebEx.

Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитого" разговора немецких офицеров об Украине. Он назвал "серьезной утечкой" аудиозапись прослушивания разговора немецких офицеров, которую опубликовали российские пропагандисты, назвав этот инцидент "большой проблемой".

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