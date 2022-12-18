В частности, Путин и Лукашенко будут отрабатывать дальнейшую агрессию против Украины.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что президент Российской Федерации Владимир Путин едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения беларуской армии в войне против Украины.

Соответствующее видеообращение опубликовало командование Объединенных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"Недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством вооруженных сил Российской Федерации, в ходе которого, как он лично отметил, рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы", — заявил Наев.

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По его словам, сразу после этого президент РФ Владимир Путин спланировал встречу с руководством Беларуси, которая состоится в скором времени.

"На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого вовлечения вооруженных сил Республики Беларусь в операцию против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", — сказал Наев.

Визит Путина в Беларусь

Ранее стало известно, что Путин едет к Лукашенко в Беларусь, их встреча намечена на 19 декабря. Утверждается, что они обсудят вопросы сотрудничества, в том числе в сфере безопасности.

В ОП считают, что во время визита в Беларусь глава РФ будет склонять Лукашенко к участию в сухопутном вторжении в Украину.

В Институте изучения войны считают, что Путин будет давить на Лукашенко с целью добиться уступок по интеграции двух стран.

17 декабря представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на данный момент Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины.

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