Генсек ООН осудил пуск ракеты КНДР: "Это полное пренебрежение мнением международного сообщества"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "самым решительным образом" осуждает проведенное КНДР во вторник (в среду по местному времени) ракетное испытание и призывает Пхеньян воздержаться от дальнейших шагов, дестабилизирующих ситуацию в регионе. Об этом заявил журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает "ТАСС".

По его словам, административный глава ООН считает действия Пхеньяна "явным нарушением резолюций Совета Безопасности", демонстрирующим "полное пренебрежение" северокорейским руководством мнения международного сообщества.

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"Генеральный секретарь призывает КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих шагов. Генеральный секретарь подтверждает решимость работать со всеми сторонами над снижением напряженности", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

По данным минобороны Японии, запущенная КНДР ракета пролетела около 1 тыс. км и упала в 250 км от северной префектуры Аомори - в пределах исключительной экономической зоны Японии, а максимальная высота ее полета превысила 4 тыс. км. В ведомстве считают, что это была межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне нынешней враждебной политики Вашингтона.