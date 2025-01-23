Направления дополнительных сил КНДР в РФ можно было ожидать, считает Денис Попович.

Потери войск КНДР на Курщине являются естественными, если учитывать, как их использовала РФ. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный аналитик Денис Попович.

"Могу спорить относительно оценок - говорили, что каждый четвертый северокореец погиб из контингента. Но мы видим, мясные штурмы, дроны их бьют, кассетные боеприпасы...", - отметил Попович.

Он также прокомментировал отправку дополнительных сил Северной Кореи на помощь РФ, о чем накануне сообщили западные СМИ.

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"Этого стоило ожидать. Учитывая ту цель, которую ставит перед собой северокорейское руководство - научиться современному ведению войны. То у них нет другого выхода, кроме как еще большего привлечения своих солдат к российско-украинской войне", - добавил Попович.

Аналитик отметил, что передача Российской Федерации дополнительных типов вооружения и баллистических ракет - это следствие договоренностей в рамках сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

"Поставка баллистических ракет свидетельствует о том, что их использование будет расширяться в течение этого года. Это продуцируется тем, что баллистические ракеты имеют большую вероятность попадания, несмотря на их неточность. Это баллистика, у нас мало средств перехвата этих ракет. И мы знаем, что есть недостаток ракетных комплексов, которые способны сбивать баллистику", - отметил Попович.

Сотрудничество РФ и КНДР: что известно

Накануне журналисты The New York Times сообщили, что Северная Корея в ближайшие два месяца может направить России новую группу военнослужащих. Об этом изданию стало известно из собственных источников в минобороны США.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что в 2025 году КНДР планирует передать РФ более 150 баллистических ракет собственного производства. Также РФ получит от Северной Кореи РСЗО и артиллерийские установки.

В свою очередь в США заявили, что КНДР получит российские МиГ-29 и Су-27. Отмечается, что они должны "существенно дополнить" авиационный состав Северной Кореи.

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