Россия может помочь КНДР осуществить запуск шпионского спутника.

Северная Корея усиливает военнное сотрудничество с Россией, и активизировала поставки боеприпасов, которіе Россия использует в войне в Украине. Как пишет Reuters со ссылкой на управление разведки Южной Кореи, в обмен на это Россия помогает КНДР осуществить запуск шпионского спутника.

По данным разведки ЮК, Северная Корея отправила в Россию более 10 партий боеприпасов для использования в войне против Украины, в том числе более миллиона артиллерийских снарядов. Поставки осуществлялись судами, курсировавшими между северокорейским портом на восточном побережье и российскими портами, как ранее сообщали США, а также по воздуху из Северной Кореи.

В то же время, Северная Корея находится на завершающей стадии подготовки к запуску шпионского спутника, и шансы на успех ее третьей попытки высоки, в том числе благодаря возможной помощи России.

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"Северная Корея по-прежнему испытывает нехватку финансовых ресурсов и технических знаний в своей спутниковой программе и, похоже, еще не освоила технологию входа в атмосферу боеголовок межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении.

Две предыдущие попытки КНДР запустить свой первый разведывательный спутник в этом году закончились неудачей, поскольку ступени ракет-носителей вышли из строя. Ранее Северная Корея обещала предпринять третью попытку в октябре, но до сих пор не продемонстрировала никаких признаков того, что собирается приступить к запуску.

"Северная Корея, судя по всему, получила техническую помощь от России и, скорее всего, проверяет двигатель и пусковой механизм ракеты-носителя", - сообщают в разведке.

Отмечается, чтио в обмен на поддержку Москвы вооружениями Северная Корея также пытается заполучить российские истребители и другие самолеты. Разведка ЮК также сообщила, что в середине октября Северная Корея направила в Россию делегацию, состоящую в основном из экспертов по артиллерии.

КНДР поставляет оружие в Россию

Ранее в Белом Доме сообщили, что Северная Корея предоставила России 1 000 контейнеров военного оборудования боеприпасов для дальнейшего использования в войне против Украины.

Как сообщали аналитики, импорт боеприпасов из Северной Кореи, вероятно, позволят оккупационным войскам поддерживать достаточную интенсивность артиллерийского огня в Украине в 2024 году, хотя и значительно ниже, чем в 2022 году.

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