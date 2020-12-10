На поиски места, где закопаны сокровища, у него ушло два года.

Стало известно имя человека, который нашел клад миллионера Форреста Фенна. Спустя несколько месяцев, он решил раскрыть свою личность.

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Счастливым обладателем клада стал 32-летний студент-медик Джек Стюф из штата Мичиган. Его личность подтвердили и родственники Фенна. На поиски места, где закопаны сокровища, у него ушло два года. 25 дней он провел в Скалистых горах.

Отмечается, что после известия о том, что клад найден, недовольные неудачей охотники стали возмущаться, что Фенн не назвал имя нашедшего клад, и предполагали, что никакого клада и вовсе не было. Тогда, спустя несколько недель, Фенн опубликовал фотографии с сундуком, а еще позже рассказал, в каком штате его нашли.

Клад миллионера Форреста Фенна: что известно

В 2010 году арт-дилер Форрест Фенн спрятал сундук с золотом, бриллиантами и антиквариатом в Скалистых горах, к северу от своего дома в Нью-Мексико.

В своих мемуарах «Дрожь охотника» Фенн опубликовал стихотворение, в котором оставил девять зашифрованных подсказок. Миллионер сказал, что спрятал клад там, где хотел бы умереть.

На поиски отправились тысячи людей, и по меньшей мере четверо из них погибли.

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Автор: УНИАН