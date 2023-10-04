По данным британской разведки, подводная лодка врезалась в цепную и якорную преграды, которые использовали ВМС Китая для захвата подводных лодок США и союзников.

Китайская атомная подводная лодка потерпела крушение в Желтом море, попав в свою же ловушку, предназначенную для захвата кораблей союзников, в результате аварии предположительно погибли 55 моряков.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на данные британской разведки, 21 августа во время выполнения миссии в Желтом море произошла авария на борту китайской подводной лодки. По данным британской разведки, в результате катастрофического сбоя кислородных систем погибли 55 членов экипажа: 22 офицера, 7 курсантов офицеров, 9 старшин, 17 матросов. Среди погибших капитан субмарины Сюэ Ен Пэн.

"Гибель моряков была вызвана гипоксией вследствие системного сбоя на подводной лодке. Подводная лодка врезалась в цепные и якорные препятствия, которые ВМС Китая использовали для захвата подводных лодок США и союзников. Это привело к системным сбоям, на ремонт и всплытие судна потребовалось шесть часов. Бортовая кислородная система отравила экипаж после катастрофической неисправности", - отмечается в публикации.

Видео дня

В то же время отмечается, что пока в открытом доступе нет независимого подтверждения вероятной потери китайской подводной лодки. Официально Китай отрицает факт инцидента. Кроме того, отмечает издание, похоже, что Пекин отказался требовать международной помощи для своей пострадавшей подводной лодки.

Тайвань планирует разработать собственные подводные лодки для защиты от Китая

тайваньский вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях между США и Китаем, поскольку Пекин считает Тайвань своей провинцией.

Тайвань недавно представил свою первую подводную лодку собственной разработки. Хотя она не поступит на вооружение в ближайшие два года, это является важным шагом в проекте, направленном на укрепление защиты острова и сдерживания от китайского военно-морского флота.

Вас также могут заинтересовать новости: