Военно-морские силы Вьетнама отправили корабль береговой охраны для мониторинга действий китайских военных.

Военные корабли Китая начали регулярно заходить для патрулирования в зоны Южно-Китайского моря, где расположены нефтегазовые месторождения российских компаний. Эти объекты находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Вьетнама и управляются "Зарубежнефтью" и "Газпромом".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные слежения за судами в море. С января 2022 года китайские военные корабли не менее 40 раз заходили непосредственно в разведочные блоки. Речь идет о блоках 06-01, где "Зарубежнефть" является акционером и оператором, а также блоках 05-03, долей в которых владеет "Газпром".

В МИД Китая заявили, что они осуществляют патрулирование якобы в зоне своей юрисдикции. Представитель МИДа заявил, что китайская береговая охрана осуществляет патрулирование в районах, находящихся под юрисдикцией Пекина в Южно-Китайском море, соблюдая при этом международное право. При этом дипломат подчеркнул, что ему неизвестно, чтобы патрули заходили непосредственно на территорию объектов российских компаний.

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Китай считает этот район частью своих обширных территориальных притязаний в Южно-Китайском море, отмеченных "девятипунктирной линией" - граница, которую Постоянный арбитражный суд признал в 2016 году не имеющей законного основания. Пекин построил искусственные острова и аэродромы на некоторых рифах и островках в море, что вызвало всеобщую обеспокоенность в регионе и в США.

Как отмечает Reuters, в прошлом году китайские корабли следовали почти идентичными маршрутами по крайней мере 34 раза. Блоки, попавшие под военное патрулирование Пекина, находятся на расстоянии 630 морских миль от китайского острова Хайнань. По данным Reuters, на объекты "Зарубежнефти" китайские корабли начали заходить в ноябре.

"Китай отстаивает свои юрисдикционные права на шельфовые энергетические ресурсы и использовал (силы) береговой охраны, чтобы оказать давление на страны региона", - говорит Йен Стори, старший научный сотрудник ISEAS-Yusof Ishak Institute в Сингапуре.

Военно-морские силы Вьетнама отправили корабль береговой охраны для мониторинга действий китайских военных, отмечает Reuters. Вьетнам намерен защищать свои права в Южно-Китайском море, заявил в МИД страны.

Что такое исключительная экономическая зона

Исключительные экономические зоны обычно простираются на 200 морских миль (370 км) за пределы его берегов. Согласно международному праву, территориальные воды страны, в которых она может контролировать все действия, обычно простираются примерно на 12 морских миль от ее берегов. Конфликты могут возникать там, где такие требования пересекаются.

И Вьетнам, и Индонезия просили Китай избегать этих районов в своих ИЭЗ, хотя эти зоны не являются территориальными водами и в соответствии с международным правом не имеют ограничений для плавания. Патрули повторяют действия китайской береговой охраны в других частях Южно-Китайского моря, где такие суда использовались для отстаивания территориальных претензий.

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