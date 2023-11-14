США и ООН обеспокоены ростом военного сотрудничества между Россией и КНДР.

Китай и Российская Федерация помогают Северной Корее наращивать военный потенциал и обходить санкции ООН.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Китай и Россия помогают КНДР расширять свои возможности, и позволяют ей уклоняться от санкций Совета Безопасности ООН", - сказал министр обороны США Ллойд Остин, которого цитирует Reuters.

По его словам, Штаты и другие страны Организации Объединенных Наций обеспокоены недавним ростом военного сотрудничества между Россией и КНДР, а также передачей Северной Кореей вооружения РФ, которое используется в войне против Украины.

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Северная Корея и РФ - что сообщалось

Как ранее сообщал УНИАН, Северная Корея могла поставить РФ ракеты для войны против Украины. Речь идет о баллистических ракетах малой дальности, противотанковых ракетах, переносных противовоздушных ракетах, винтовках, ракетных установках, минометах и снарядах. По словам экспертов, эти снаряды уже на фронте в Украине.

Союз Северной Кореи, России и Китая может усилить ядерный арсенал Пхеньяна, в частности, за счет поставок плутония и высокообогащенного урана, необходимых для производства ядерных бомб. И это вызывает ключевое беспокойство на Западе, пишет Financial Times.

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