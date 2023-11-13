Южнокорейский политик предупредил о возможных атаках под видом ХАМАС.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что Северная Корея причастна к нападению Российской Федерации на Украину. Он призвал усилить оборону для предотвращения дальнейших провокаций со стороны КНДР.

Издание Yonhap сообщает, что Юн Сук Йоль на встрече с главой минобороны США Ллойдом Остином попросил поддержать оборону против провокаций Пхеньяна. По его словам, так можно будет обезопасить страны.

Южнокорейский политик указал на необходимость подготовиться к внезапным атакам, которые могут быть похожи на тактику боевиков ХАМАС. Кроме того, он заявил, что война между Украиной и РФ и конфликт между Израилем и ХАМАС имеют прямое и косвенное отношение к КНДР.

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В свою очередь Остин заявил, что президент США Джо Байден привержен дальнейшему укреплению альянса между странами.

КНДР передала России ракеты - что сообщалось

Представители армии Южной Кореи предупредили, что Северная Корея могла поставить РФ ракеты для войны против Украины. По его словам, это могло быть поставка неопределенного количества баллистических ракет малой дальности, противотанковых ракет и переносных противовоздушных ракет. Кроме того, КНДР могда передать России винтовки, ракетные установки, минометы и снаряды.

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