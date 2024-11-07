Ограничения были применены против 56 юридических и физических лиц.

Правительство Великобритании ввело крупнейший за 18 месяцев пакет санкций против РФ, направленный против лиц, причастных к войне в Украине, африканских групп наемников и атаки с использованием нервно-паралитического вещества на британской территории, пишет Reuters.

В частности ограничения были введены против 56 юридических и физических лиц, чтобы повредить военным действиям российского диктатора Владимира Путина и "злонамеренной деятельности России во всем мире".

Также среди них есть 10 компаний, которые находятся в Китае и, как отмечается, поставляют технику и компоненты для армии РФ.

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"Сегодняшние меры продолжат противостоять агрессивной внешней политике Кремля, подрывая попытки России способствовать нестабильности в Африке и нарушая поставки жизненно важного оборудования для военной машины Путина", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.

В Reuters добавили, что большинство санкций были применены против компаний из России, Китая, Турции и Казахстана. Эти страны обвиняются в содействии российской агрессии в Украине, ведь их компании поставляют станки, микроэлектронику и компоненты для беспилотников.

В Британии отметили, что эти санкции будут также направлены против деятельности РФ в Ливии, Мали и Центральноафриканской Республике, а именно против трех частных групп наемников, которые связаны с Кремлем, среди которых "Африканский корпус".

В издании отметили, что среди лиц, против которых были применены ограничения, был Денис Сергеев, который обвиняется в покушении на убийство бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Известно, что нападение произошло в южном английском городе Солсбери в марте 2018 года.

Санкции против РФ и ее союзников - последние новости

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на санкции, Россия продолжает использовать западные компоненты для производства ракет и БПЛА. По его словам, детали поставляются в РФ компаниями из Китая, Европы и США.

Также сообщалось, что США ввели санкции против почти 400 физических лиц и компаний из нескольких стран мира, которые помогают России в войне против Украины. В частности в перечень вошли компании из Китая, Индии и Турции, которые обвиняются в отправке очень важных компонентов для военной техники.

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