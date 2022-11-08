Ролик должны были показать на открытии Китайской международной выставки в Шанхае.

Власти Китая отказались показывать обращение главы Европейского совета Шарля Мишеля. В ролике европейский политик раскритиковал Российскую Федерация и призвал Пекин повлиять на Москву.

По данным Reuters, видео, на котором также есть и глава Китая Си Цзиньпин, должны были показать на открытии Китайской международной выставки в Шанхае.

"Президент Мишель был приглашен выступить на форуме... По просьбе китайских властей мы действительно предоставили заранее записанное сообщение, которое в итоге не было показано. Мы решили этот вопрос по обычным дипломатическим каналам", – сообщил пресс-секретарь европейского политика Баренд Лейтс.

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Кром того, Мишель собирался призвать Китай сделать больше, чтоб остановить войну в Украине.

"Китай должен сыграть свою роль в использовании своего влияния, чтобы остановить жестокую войну России... через ваше так называемое "безлимитное" партнерство с Россией… Вы, Китай, можете помочь положить этому конец", – говорится в речи Мишель.

Роль Китая в войне России против Украины - что известно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще в августе заявил, что Китай сохраняет нейтралитет. При этом МИД Китая сообщил, что Пекин будет поддерживать РФ и планирует усиливать сотрудничество.

В свою очередь специалисты Института науки и международной безопасности считают, что нейтралитет Пекина в войне Москвы против Украины показывает себя "постоянной, хоть и ограниченной, поддержкой".

3 ноября бывший замглавы СБУ Виктор Ягун заявил, что Китай все больше раздражается из-за российской войны в Украине.

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