Алена Гетьманчук уверена, что это "далеко не самое плохое назначение".

Хоть некоторые убеждения генерала в отставке Кита Келлога не устраивают Киев, его назначение на должность специального представителя по вопросам Украины и России в будущей администрации Дональда Трампа является положительным. Такое мнение высказала директор киевского аналитического центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук, передает DW.

По ее словам, сегодня очень сложно сказать, каким будет сотрудничество, но, она уверена, что это "далеко не самое плохое назначение":

"В частности, учитывая некоторых кандидатов, которые назывались на эту должность. Назначение Келлога скорее положительное для Украины".

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Гетьманчук напомнила, что Келлог посещал Украину, причем не только Киев, но и Харьков, Изюм, Донецкую область, Одессу, Измаил. Кроме того, у него 40-летний опыт военного, добавила эксперт: "Очевидно, что он будет очень хорошо понимать ситуацию".

Кроме того, как заявила Гетьманчук, Трамп считает мнение Келлога авторитетным для, и хорошо, что "он будет заниматься вопросами Украины фактически на ежедневной основе, а не в перерывах между Ближним Востоком, Центральной Америкой".

Также Гетьманчук акцентировала, что Келлог ранее высказывал позиции, которые Украина приветствует.

"Есть очень корректная трактовка относительно слабой позиции в США в начале вторжения, нехватки лидерства для того, чтобы помешать началу войны, относительно медленных поставок оружия. Недавно он заявил, что разрешение на дальнобойные удары должно было быть еще год назад".

Говоря о вопросах, в которых позиция Келлога не совпадает с украинской, аналитик перечислила следующие:

"Вопрос о постепенном снятии санкций в отношении России, замораживании войны на линии фронта и членстве Украины в НАТО".

Над ними, по ее мнению, нужно будет поработать.

Кит Келлог - что сообщалось о его назначении

Напомним, на днях стало известно, что Дональд Трамп назначил на должность специального представителя по Украине и России отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога.

Известно, что Келлог разработал свой "мирный план" для Украины вместе с Фредом Флейтцем, который занимал пост начальника штаба Совета национальной безопасности при Трампе. Указанный план включает в себя такие позиции, как замораживание линий фронта и ​​принуждение Киева и Москвы переговорам.

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