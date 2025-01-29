По его словам, КНДР готовится к "долговременной конфронтации с враждующими странами".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал ситуацию с безопасностью в стране "самой нестабильной в мире", отметив неизбежность "долгосрочной конфронтации с наиболее ожесточенными враждующими странами". Такое заявление он сделал во время посещения фабрики и лаборатории, которые занимаются производством ядерных материалов, пишет Bloomberg со ссылкой на Центральное корейское информационное агентство (KCNA).

Диктатор подчеркнул необходимость наращивания ядерного потенциала, утверждая, что это единственный способ защитить страну:

"Необходимо постоянно укреплять ядерный щит, способный стратегически противостоять не только разнообразным существующим угрозам, но и новым потенциальным угрозам безопасности".

Эта риторика прозвучала лишь через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп выразил готовность возобновить контакты с Ким Чен Ыном. В Вашингтоне отмечают, что их политика в отношении Северной Кореи остается неизменной.

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"Трамп стремится к полной денуклеаризации Северной Кореи, как и во время своего первого срока", - заявил представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз, передает Yonhap News.

Во время своего президентства Трамп лично встречался с Ким Чен Ыном в попытках договориться о денуклеаризации, однако эти переговоры потерпели крах. Лидер КНДР, в своей прошлогодней речи, заявил, что переговоры с Вашингтоном подтвердили "неизменную" враждебность США к Северной Корее, согласно данным государственных СМИ КНДР.

KCNA также сообщило, что во время визита на завод Ким Чен Ын ознакомился с ключевыми процессами производства оружейных материалов и узнал о планах Института ядерного оружия на текущий год.

Ядерные угрозы

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Дов Закхайм считает, что решение президента США Джо Байдена предоставить Украине разрешение на использование западных ракет по территории России может свидетельствовать о том, что под конец срока своих полномочий он решил больше не сдерживать себя из-за страха перед российской ядерной угрозой, которая так и не материализовалась.

В конце холодной войны ведущие державы мира достигли согласия, что сокращение ядерного оружия сделает планету безопаснее. Впрочем, эта эпоха завершилась, пишет The Wall Street Journal.

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