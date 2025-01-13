Договоры о контроле над вооружениями разрушаются, ядерные державы укрепляют свои арсеналы, и риск распространения этого оружия растет.

В конце холодной войны ведущие державы мира достигли согласия, что сокращение ядерного оружия сделает планету безопаснее. Впрочем, эта эпоха завершилась, пишет The Wall Street Journal.

Договоры о контроле над вооружениями разрушаются, ядерные державы укрепляют свои арсеналы, и риск распространения этого оружия растет. Все больше обсуждается возможность использования тактического ядерного оружия для получения преимущества на поле боя.

Путь к возвращению страха перед ядерной войной начался в 1945 году, когда в Нью-Мексико на полигоне Тринити провели первый ядерный взрыв. В 1963 году президент США Джон Кеннеди во время холодной войны выразил опасения относительно будущего, где ядерное оружие окажется в руках десятков стран. Он назвал это "самой большой возможной опасностью".

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В течение десятилетий договоры о контроле над вооружениями, технические барьеры и принцип взаимного гарантированного уничтожения сдерживали реализацию худших сценариев.

Эрозия соглашений

Глобальные запасы ядерного оружия достигли своего пика в середине 1980-х годов, но затем постепенно сокращались. США и Советский Союз заключили первый договор о стратегическом сокращении вооружений (СНВ) в 1991 году.

Однако важные договоренности между Россией и США сейчас под угрозой. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был расторгнут, а срок действия договора, ограничивающего количество развернутых боеголовок, завершается в начале следующего года.

Вашингтон все больше говорит о необходимости расширения ядерного потенциала для противодействия растущим угрозам со стороны России и Китая, что может привести к новой гонке вооружений.

По оценкам, Китай планирует увеличить свои ядерные запасы к 2035 году втрое. В его арсенале уже есть около 600 межконтинентальных ракет, способных достичь территории США. Пекин, впрочем, отвергает предложения о переговорах с Россией и США об ограничении ядерных сил.

Рост тактических угроз

В то время как США и Россия сокращали стратегические запасы, беспокойство вызывает тактическое ядерное оружие. Его меньшая мощность и более короткий радиус действия позволяют использовать его в обычных военных конфликтах. Москва неоднократно намекала на возможность применения этого оружия в Украине. В ноябре Россия даже обновила доктрину, расширив основания для его использования.

Усилия по сдерживанию распространения ядерного оружия, закрепленные в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1970 года, оказались под давлением. Несмотря на то, что его подписали 191 государство, три ядерные страны так и не присоединились к соглашению, а Северная Корея вышла из него в 2003 году.

Иран, участник ДНЯО, остается в нескольких месяцах от создания ядерного оружия. Саудовская Аравия уже заявила, что последует этому примеру, если Иран добьется успеха.

Ядерные угрозы

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Дов Закхайм считает, что решение президента США Джо Байдена предоставить Украине разрешение на использование западных ракет по территории России может свидетельствовать о том, что под конец срока своих полномочий он решил больше не сдерживать себя из-за страха перед российской ядерной угрозой, которая так и не материализовалась.

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