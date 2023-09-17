Северокорейский диктатор прибыл в Россию 12 сентября.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын продолжает находиться с визитом в России и путешествовать по регионам. Российские СМИ рассказали, как развлекают главу КНДР.

В частности, государственное Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало фотографии визита лидера КНДР в Россию, среди которых есть фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке, пожимающего руку министру обороны РФ Сергею Шойгу и фото полевого обеда, где Ким Чен Ын стоит со стопкой водки в руке.

Также Ким Чен Ын посетил во Владивостоке кампус Дальневосточного университета, балет "Спящая красавица" Мариинского театра и океанариум, где посмотрел выступление моржа.

"Особенно бурно он реагировал на выступление моржа Миши", - пишут росСМИ.

На опубликованных видео видно, что морж во время выступления просвистел песню и отправил зрителям воздушный поцелуй ластами".

Также во время визита в Приморье губернатор региона подарил Ким Чен Ыну бронежилет и пять беспилотников-камикадзе "Герань-25".

Визит Ким Чен Ына в Россию

Во вторник, 12 сентября, лидер КНДР Ким Чен Чен Ын прибыл в Россию на своем специальном поезде. В начале визита Ким посетил космодром "Восточный" в Амурской области, а также провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Далее Ким проинспектировал российские заводы по производству истребителей, находящиеся под санкциями Запада.

Также ему показали аэродром Кневичи во Владивостоке (недалеко от корейской границы), ракеты и истребители, используемые для нанесения ударов по Украине.

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