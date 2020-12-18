Некоторые европейские города решили отказаться от традиционной елки из-за пандемии коронавируса.

В преддверии новогодних праздников страны Европы уже начали устанавливать главные елки в столицах. Журналисты сравнили, сколько денег потратили на праздничные деревья Украина, Германия, Франция и Польша.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНовогодний подарок: в США компания выплатила $10 миллионов своим работникам (видео)

На одну звезду, которую установили вместо скандальной шляпы на украинской елке, потратили более 75 тысяч гривень. В то же время шляпа обошлась бы в 70 тысяч гривень. Автор идеи со шляпой надеется нацепить его в следующем году.

Сама же киевская елка стоила 100 тысяч долларов, средства дали меценаты. Организаторы говорят, что ни копейки из бюджета не потратили.

В этом году пытались поразить высотой елки и в городе Дортмунд в Германии. Там с ноября устанавливали каркас и цепляли живые ветки. Все расходы на себя взяла власть - а это 300 тысяч евро. Деньги вложили, однако новогоднюю красавицу приказали демонтировать из-за локдауна. А живые елки раздали по детским садам.

Варшавская елка - самая высокая в Польше в 27 метров, выполнена из искусственных материалов. В этом году столичные власти решили сэкономить на праздничной иллюминации из-за эпидемии. Елка обошлась городу в 50 тысяч евро.

В Париже же придумали альтернативу елке. Вместо нее на Елисейских полях – лазерное шоу стоимостью 800 тысяч евро. 30% от суммы оплатила мэрия.

Другие новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН