Президент Франции "нанес еще один удар по надеждам Украины на прогресс" на пути к членству в Альянсе.

Соединенные Штаты Америки и Германия являются главными противниками вступления Украины в НАТО. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон накануне саммита Альянса в Вашинштоне, посвященного 75-летию организации.

Об этом пишет агентство DPA. Макрон отметил "сильную оппозицию" США и Германии относительно приглашения Украины в Альянс.

"В конце концов, это будет решение союзников – пригласить Украину в НАТО", – сказал он. Видео дня

Как отмечается, президент Франции "нанес еще один удар по надеждам Украины на прогресс". Он также напомнил о недовольстве Киева из-за отсутствия приглашения на последнем саммите НАТО, который проходил в столице Литвы – Вильнюсе – в 2023 году.

"Украинцы были достаточно раздражены, когда пришли к выводу, что двери были открыты, но не настолько. И я думаю, что сценарий для Вашингтонского саммита такой же", – сказал Макрон.

Саммит НАТО: чего ждать от мероприятия

В Государственном департаменте США предположили, что на саммите НАТО в Вашингтоне могут обсудить возможность сбивания российских самолетов над Украиной, если они будут лететь в сторону Польши. С таким предложением выступил польский премьер Дональд Туск.

В то же время посол США при НАТО Джулианна Смит говорит, что Украина получит на саммите позитивные новости об усилении противовоздушной обороны, в частности – о системах Patriot. Она призвала следить за "конкретными объявлениями, которые будут поступать для Украины, для союзников по НАТО, новостями об оборонном производстве, об устойчивости, о кибербезопасности".

Вас также могут заинтересовать новости: