Кандидаутур генерал-лейтенанта должен утвердить Сенат.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден номинировал генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда на должность руководителя базирующегося в Германии командования, которое занимается военной помощью Украине.

На сайте Пентагона сообщается, что Баззард назначен на должность командующего Группой содействия безопасности - Украина. Сейчас он занимает должность командующего Центром передового опыта маневров Сухопутных войск США в Форт-Муре.

Если кандидатуру Баззарда утвердит американский Сенат, он возглавит несколько сотен военнослужащих группы, базирующейся в штаб-квартире армии США в Европе и Африке в Висбадене. Он прибудет в Германию в переходный период для этой миссии, пишет Stars and Stripes.

Видео дня

Группа содействия безопасности - Украина

В ноябре 2022 года Минстерство обороны Соединенных Штатов создало группу, координирующую предоставление оборудования и оказание помощи в учебной подготовке Вооруженных сил Украины.

В НАТО сообщали, что в Группе содействия безопасности и Международном координационном центре доноров в Висбадене представлен личный состав из 22 государств-членов Альясна и стран-партнеров, включая Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: