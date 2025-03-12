Румыния резко критикует Россию на фоне скандала с запретом Джорджеску участвовать в выборах.

Кремль обвинил Румынию в "попрании" демократических принципов из-за отстранения от выборов антизападного и пророссийского политика Келина Джорджеску. В Бухаресте гневно ответили.

"Это попрание всех норм демократии в центре Европы. Румыния в данном случае пошла по пути попрания демократии как таковой", - заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Министерство иностранных дел Румынии сделало резкое ответное заявление, отметив, что государство-агрессор не имеет права давать "уроки демократии"

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"Заявление Дмитрия Пескова неприемлемо, но вписывается в систематические усилия Российской Федерации по манипуляции и вмешательству в демократические процессы в Румынии. Кремль видит, что терпит неудачу, и отсюда раздражение. В России почти 20 лет нет свободных выборов. Государство-агрессор не может давать уроки демократии", - говорится в заявлении МИД Румынии.

В румынском заявлении отмечается, что в самой России оппозиция не имеет доступа к институтам и законным процессам, при этом оппонентов "казнят в нескольких метрах от Кремля" (вероятно, имеется в виду убийство известного политика Бориса Немцова, который выступил против оккупации Крыма и российской агрессии на востоке Украины, и был застрелен в центре Москвы в феврале 2015 года).

"Румыния уже прямо ответила на вмешательство извне, выслав тех, кто поддерживал связи с одной из парамилитарных группировок, происходящих из нацистской среды, связанных с кандидатом, который пытался свергнуть демократический конституционный порядок в Румынии", - акцентируют в Бухаресте.

Ситуация с Келином Джорджеску

Как писал УНИАН, правопопулистский политик Келин Джорджеску, который до недавнего времени имел крайне низкие рейтинги, неожиданно победил в первом туре президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года. Вскоре конституционный суд страны аннулировал результаты голосования из-за выявленных нарушений и назначил повторные выборы на май.

Высокопоставленные представители новой администрации США, включая миллиардера Илона Маска и вице-президента Джей Ди Венса, позже раскритиковали власти Бухареста за такой шаг.

На днях стало известно, что власти Румынии планируют отстранить Джорджеску от участия в президентских выборах, запланированных на май. Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, кандидатура Джорджеску, вероятно, будет отклонена из-за уголовного расследования. Обвинения против политика включают такие серьезные преступления, как попытка подрыва конституционного строя с помощью фашистских группировок, что предусматривает потенциальный тюремный срок в более чем 10 лет. В конце концов, Джорджеску действительно не допустили к выборам.

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