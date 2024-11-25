Вслед за Молдовой президентские выборы проходят в Румынии. "Черным лебедем" на них стал "независимый кандидат" (то есть самовыдвиженец, которого не поддерживала ни одна партия) Келин Джорджеску, который неожиданно ворвался в группу лидеров. Он претендует даже на самый высокий показатель в первом туре и на то, чтобы выйти во второй тур.

Что мы знаем об этом кандидате? Он откровенно позиционирует себя как крайне правый - аж коричневый, прославляет времена, когда Румыния была союзницей нацистов во времена диктатора Антонеску, которого считает "мучеником", в ходе кампании опирался в основном на ТикТок, как платформу для продвижения своих идей, критиковал НАТО и ЕС, критикует размещение в Румынии американских баз, считает войну России против Украины следствием заговора американских компаний производителей-оружия... На фоне Джорджеску даже "городская сумасшедшая" Диана Шошоаке (лидер SOS Romania - небольшой ультранационалистической евроскептической партии) кажется умеренной и сдержанной.

Что еще известно о Джорджеску? В свое время представители одиозной ультраправой AUR рассматривали его как кандидата в премьер-министры Румынии.

Создается впечатление, что большинство голосов, которые он получил, это голоса протестного электората, которому не понравилась деятельность большой коалиции мейнстримных партии социал-демократов (кандидат на президентских выборах - действующий премьер-министр Марчел Чолаку) и национал-либералов (кандидат - экс-премьер-министр Николае Чуке). И вот весь этот протестный электорат увидел в бюллетене слово "независимый" и проголосовал за него (напоминает Германию, где противники большой коалиции социал-демократов и христианских демократов стали голосовать за Альтернативу для Германии).

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Конечно, они могли бы проголосовать за альтернативного независимого кандидата - Мирче Джоане, который до недавнего времени был заместителем Генсека НАТО. Но именно этого "независимого" кандидата больше всего атаковали мейнстримные политические партии, потому что опасались, что если он пройдет во второй тур, то выиграет.

Конечно, они могли бы проголосовать и за кандидата от альтернативной проевропейской и проукраинской политической силы USR - Елену Ласкони, но ее атаковали и мейнстримные партии, и независимые кандидаты, в том числе Джоанэ.

В результате, получили вот такую вот неожиданность...

Предательства все еще нет. Вероятность победы Келина Джорджеску во втором туре мизерная. Изменой стало бы прохождение во второй тур Джорджеску и, скажем, Симиона - лидера AUR. Вот тогда это было бы не просто румынской, но и вообще региональной катастрофой. Сейчас же румынский дип-стейт на полную мощность включит все свои механизмы, чтобы этого не допустить. Все вменяемые румыны, а их - я верю - большинство, будут голосовать во втором туре за любого, лишь бы не Джорджеску.

Однако, все это не просто тревожный сигнал, это набат. Пока мейнстримные политические силы интригуют и ставят друг другу элегантные подножки, "темные попутчики" избирателя берут верх над здравым смыслом и ведут своих лидеров к победам. Если Европу ждет большая война, то приближается Европа к ней крайне ослабленной.

Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская Призма", директор программы Региональных инициатив и соседства