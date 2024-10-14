На кадрах группа обнаженных мужчин позирует с потретами Алаудинова.

Неизвестные потроллили друга Кадырова, командира чеченского "Ахмата" Апти Алаудинова, заказав ему видеопоздравление от африканский "фанатов".

Ролик появился в сети. На кадрах группа обнаженных мужчин позирует с потретами Алаудинова. На одном из баннеров надпись "Апти, каждый момент с тобой незабываем".

"Мы - твои TikTok-фанаты", - говорят африканцы, целуя изображение Алаудинова на камеру.

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Завершается ролик танцем темнокожих парней под трек покойного британского певца и открытого гея Джорджа Майкла.

Последние заявления Алаудинова

Как сообщал УНИАН, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что не планирует спасать чеченцев, которые добровольно сдались в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Он заявил, что добровольно сдавшиеся в плен военные - не мужчины. Алаудинов отметил, что он не имеет в виду бойцов, которые сдались в плен, будучи тяжело ранеными или контуженными; таких военных он готов вытащить.

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что заявление командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова о том, что Украина может оставить себе пленных кадыровцев, является правдой и оно сопоставимо с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова.

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