Как известно, с 5 января в Казахстане ввели режим чрезвычайного положения.

В связи с режимом чрезвычайного положения Казахстан объявил о приостановке въезда иностранцев в страну, сообщили ria.ru со ссылкой на представителя казахстанского посольства в Ташкенте.

"В связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана пока приостановлен. В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом", – заявил он.

Обновлено. Позже МИД Казахстана опроверг сообщение о запрете на въезд в страну иностранцев. Как пишет Telegram-канал radiogovoritmsk, рейсы отменяют только авиакомпании.

Как известно, власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения по всей стране с 5 января.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

Читайте такжеРоссия перебрасывает в Казахстан бронетехнику (видео)В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

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