В стране в настоящее время завершается строительство биофармацевтического завода по производству вакцин.

В Казахстане стартует вакцинация трех тысяч добровольцев отечественной вакциной от коронавируса "QazCovid-in".

Читайте такжеВ США начали развозить первые партии вакцины от коронавирусаОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на сайт главы правительства Казахстана.

Отмечается, что научно-исследовательским институтом (НИИ) проблем биологической безопасности МОН уже были проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины "QazCovid-in". И сейчас страна начинает последнюю-III фазу, для проведения которой будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тысяч доз.

"Предварительные результаты исследований демонстрируют высокую безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины на уровне 96%. Министерство здравоохранения одобрило начало завершающей III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцев. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках Алматы и Тараза. До конца декабря будет завершена вакцинация трех тысяч добровольцев", - цитирует издание сайт премьер-министра.

Премьер Казахстана Аскар Мамин заявил, что массовая вакцинация "QazCovid-in" начнется в марте 2021 года. Прежде всего на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями, отметил он.

Премьер-министр также ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода по производству вакцин. Завод планируется ввести в эксплуатацию в марте 2021 года. Мощность производства составит 60 миллионов доз в год.

Напомним, первой страной в мире, которая начала вакцинацию своих граждан от коронавируса, стала Великобритания. Вслед за ней прививки начали делать в США, страны ЕС планируют начать вакцинацию от 27 декабря 2020 года.

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Автор: УНИАН