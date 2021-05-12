Теперь мужчина должен выплатить ей компенсацию в размере тысячи евро.

Житель Австрии получил тюремный срок за умышленное заражение своей бывшей жены коронавирусом.

Читайте такжеВ Италии женщине ввели сразу шесть доз вакцины PfizerОб этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Krone.

63-летний мужчина намеренно кашлял своей бывшей жене в лицо, зная, что у него подтвердился COVID-19.

По словам женщины, бывший муж не использовал средства индивидуальной защиты, кашлял в её сторону и даже использовал её полотенце. Также он толкнул женщину в дверной косяк.

Позже 70-летняя женщина заразилась коронавирусом. Теперь мужчина должен выплатить ей компенсацию в размере тысячи евро.

Суд приговорил его к девяти месяцам тюремного заключения плюс три года условно за нанесение телесных повреждений.

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Автор: Людмила Жерновская