Newsweek: Япония смогла избежать высокой смертности от COVID-19 без карантина

Правительство страны отменило чрезвычайное положение, введенное из-за распространения коронавируса, но призвало придерживаться усиленной гигиены и дистанцирования.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил конец чрезвычайного положения, которое было введено из-за пандемии коронавируса. Всего в стране было зафиксировано 851 смерть от COVID-19.

А карантин в Японии так и не ввели. Об этом пишет Newsweek.

"Я решил отменить чрезвычайное положение в стране. Через полтора месяца мы почти полностью взяли ситуацией с инфекцией под контроль", - сказал Абэ во время пресс-конференции сегодня.

Он также отметил, что отмена чрезвычайного положения не означает, что нового коронавируса больше нет в Японии.

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"Наша битва против вируса продолжится", - добавил он, призвав японцев продолжать придерживаться рекомендаций по социальному дистанцированию.

По состоянию на понедельник дальневосточная страна сообщила о 16628 случаях заражения коронавирусом. Из них 13612 - уже выздоровели, а 851 - умер. Город Токио, где живет 14 миллионов человек, больше всего пострадал от пандемии. Здесь заразились 5100 жителей. Сегодня город сообщил лишь о 8 новых случаях.

Newsweek пишет, что Япония не вводила жесткий карантин, как в Китае, США и многих странах Европы. Однако, Токио запретил въезд для иностранцев, которые посещали зараженные страны, а также призвал своих граждан соблюдать социальное дистанцирование. Рестораны и магазины попросили закрываться раньше, чем обычно. Караоке-бары, спортзалы и концертные площадки были временно закрыты вообще. И в ближайшие недели они не будут работать. Чиновники в сфере здравоохранения призвали население носить маски в общественных местах и по возможности работать из дома.

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Правительство Японии также попросило граждан приспособиться к новому образу жизни. Людям не рекомендовали без необходимости ездить в другие регионы страны. Пока остается не известным, почему в Японии относительно низкий уровень заражения и смертности от COVID-19. Абэ столкнулся с критикой за то, что он мало сделал для сдерживания распространения вируса и не ввел карантин, как в других странах.

"Но если посмотреть на цифры, можно сказать, что Япония достигла успеха. Но даже эксперты не могут сказать, в чем причина", - сказал профессор Университета Васэда Микихито Танака.

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