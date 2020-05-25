В Японии отменили режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19
16:17, 25 мая 2020Мир
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О принятом решении объявил премьер-министр Синдзо Абэ.
Иллюстрация REUTERS
Власти Японии приняли решение отменить действие режима чрезвычайной ситуации в стране.
Читайте такжеКоронавирус - карта распространения 25 маяОб этом заявил премьер-министр Синдзо Абэ на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NHK.
Как известно режим ЧС в Японии был объявлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
«Сегодня я отменяю действие режима ЧС на всей территории Японии», – заявил Синдзо Абэ.
Ранее УНИАН сообщал, что Китай согласился на международное расследование по пандемии коронавируса.
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