В Японии отменили режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19

О принятом решении объявил премьер-министр Синдзо Абэ.

Власти Японии приняли решение отменить действие режима чрезвычайной ситуации в стране.

Читайте такжеКоронавирус - карта распространения 25 маяОб этом заявил премьер-министр Синдзо Абэ на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NHK.

Как известно режим ЧС в Японии был объявлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Сегодня я отменяю действие режима ЧС на всей территории Японии», – заявил Синдзо Абэ.

Ранее УНИАН сообщал, что Китай согласился на международное расследование по пандемии коронавируса.

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