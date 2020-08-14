Bloomberg: Принудительная изоляция может быть единственным способом остановить коронавирус

Отправка пациентов с мягкой формой COVID-19 на карантин дома не работает, потому что они часто нарушают все условия, заражая других.

Новые вспышки коронавируса по всему миру: от Австралии до Японии, - доказывают, что мир не усвоил первый урок пандемии. Чтобы остановить распространение, люди с мягкими симптомами или вообще без них должны быть изолированы как от общества, так и от семьи.

В Австралии в штате Виктория зафиксировали рекордное количество смертей. В прошлом месяце в стране провели три тысячи проверок среди людей, которые должны были оставаться дома в изоляции. Но оказалось, что по меньшей мере 800 из них выходили из дома и ходили в другие места, - пишет Bloomberg .

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В Японии, где коронавирус снова на подъеме, люди остаются дома, но не в изоляции. 40% пациентов старшего возраста подхватили инфекцию от членов своих семей. Провал контроля заразных людей с мягкими симптомами или вообще без них - главный двигатель некоторых худших вспышек в мире. Но опыт Италии, Южной Кореи и других стран, которые успешно погасили масштабные вспышки, свидетельствует, что существует уже проверенный способ остановки передачи коронавируса. И это переселение инфицированных людей из дома в специальные центры, где они будут оставаться до тех пор, пока не одолеют инфекцию. Обычно это длится не более нескольких недель.

"Подход по принципу не вмешательства, предусматривающий наивное полагание на ответственность каждого, доказал свою неэффективность. Ведь всегда будут те, кто нарушает все условия изоляции", - сказал профессор Медицинской школы Со Сви Хока Сингапурского национального университета Джереми Лим.

Столкнувшись с новым кластером коронавируса на этой неделе после 102 дней без единого случая заражения , Новая Зеландия быстро перешла к стратегии принудительной изоляции. Она отправила в специальный централизованный карантин около 30 человек включительно с двумя детьми, которым было меньше 10 лет.

Но другие страны, которые страдают от неконтролируемого распространения коронавируса, такие как США и Австралия, не пользуются этим методом. Несмотря на то, что он доказал свою эффективность. Их нежелание или неспособность сделать это подчеркивает вызовы, перед которыми стоят либеральные демократии. Ведь население в таких странах меньше готово мириться с мерами, которые требуют личной жертвы ради общего блага.

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Существование большой группы носителей, которые не чувствуют себя больными, - это уникальная черта пандемии коронавируса и главный фактор его быстрого распространения в мире. В отличие от эпидемии SARS в 2003 году, много инфицированных людей просто не чувствуют себя настолько плохо, чтобы оставаться дома. Поэтому распространение патогена продолжается, когда они продолжают привычную для них активность. Центр контроля и профилактики заболеваний США подсчитал, что около 40% случаев COVID-19 проходят без симптомов.

В китайском Ухане, с которого началась пандемия коронавируса в прошлом году, пациентов с мягкими симптомами сначала отправляли из больниц отдыхать дома. Это немного уменьшило давление на перегруженные больницы и дало возможность сосредоточиться на тяжело больных. Но эксперты в сфере здравоохранения быстро обнаружили, что люди с мягкой формой COVID-19 заражают своих родственников и других людей в обществе.

Отправка пациентов с мягкими симптомами или без них вообще в специальные центры (которыми стали некоторые гостиницы и стадионы), где они находились под базовым медицинским наблюдением, стала переломным моментом для Уханя. Отделение зараженных от здоровых позволило остановить тихое распространения вируса.

Эту стратегию после того применили в Италии, Сингапуре и Южной Корее в первой половине этого года. Столкнувшись с новым подъемом случаев заражения в прошлом месяце, Гонконг превратил выставочные центры в изоляторы для людей с мягкой формой COVID-19. Кроме того, были построены дополнительные помещения.

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В Новой Зеландии правительство "хорошо обдумало" этот подход, прежде чем применить его. По словам министра здравоохранения страны Эшли Блумфилда, членам семей больных предлагают отправиться в изолятор вместе с зараженным родственников.

"Лучше быть более агрессивным в краткосрочной перспективе даже с мягкими случаями заражения, чем позволить таким больным исчезнуть с радаров", - сказал профессор медицинской безопасности Городского университета Гонконга Николас Томас.

Но принудительная изоляция людей с мягкими симптомами или без них вообще столкнулась с сопротивлением в странах, где люди не склонны выполнять распоряжения правительств. Некоторые могут потерять работу, если исчезнет на две недели в изоляторе. А другие не могут переехать на время в специальный центр из-за ухода за детьми или престарелыми родителями.

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Перевод: Лесь Дымань