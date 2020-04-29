CNN: Новая Зеландия избавилась от коронавируса, как ей это удалось?

Страна быстро отреагировала на угрозу, проводит массовые тесты и не спешит отменять карантин несмотря на то, что COVID-19 почти полностью уничтожен на новозеландской территории.

После нескольких недель карантина Новая Зеландия достигла своей амбициозной цели уничтожить коронавирус на своей территории. Но страна не спешит праздновать. За последние несколько дней были обнаружены новые единичные случаи заражения. В понедельник, например, Новая Зеландия сообщила об одном новом пациенте.

"Это дает нам уверенность, что мы достигли своей цели уничтожения коронавируса. Это не означает ноль заражений, но означает, что мы точно знаем, откуда поступают новые случаи", - сказал министр здравоохранения Новой Зеландии Эшли Бломфилд, добавив, что с первого апреля был лишь один-единственный случай заражения, источник которого до сих пор расследуется.

Как пишет CNN, в понедельник исполнилось почти пять недель с момента, как Новая Зеландия ввела жесткий карантин четвертого уровня. По словам премьер-министра страны Джасинды Арден, это были "самые жесткие ограничения, которые видели новозеландцы в современной истории".

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Во вторник страна смягчила ограничения, которые позволили еще 400 тысячам граждан вернуться на работу. Таким образом, экономика Новой Зеландии заработала на 75%. Третий уровень карантина также означает, что новозеландцам можно проводить небольшие похороны и покупать еду "на вынос". Согласно данным Университета Джона Хопкинса, Новая Зеландия зафиксировала 19 смертей и 1472 подтвержденных и предполагаемых случаях заражения коронавирусом. 1214 пациентов, то есть 82% из всех подтвержденных и вероятных случаев, выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны. Но хотя успех Новой Зеландии в уничтожении вируса может показаться причиной для празднования, Арден призывает к осторожности.

"Мы еще не выбрались из этих дебрей. Третий уровень - это своеобразная послеоперационная палата, период, во время которого мы можем оценить, вся та невероятная работа, которую новозеландцы сделали, на самом деле сработала", - пояснила премьер-министр.

Если оценить, что именно сработало, то в Новой Зеландии были некоторые преимущества в борьбе с пандемией коронавирус. Прежде всего, у страны было время. Первый случай заражения в стране зафиксировали 28 февраля, то есть почти через месяц после того, как США подтвердили первый случай. Новая Зеландия - относительно отдаленная островная страна, через которую проходит не так много транзитных авиасообщений. Также она унитарная, а не поделена на штаты, как США или соседняя Австралия. Но главным ключом к успеху Новой Зеландии стал подход, который можно использовать в любой другой стране. Согласно с ним, действовать нужно быстро, тесты проводить массово, а также полагаться на твердую науку.

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Как и много других стран, в Новой Зеландии были модели, которые показали, что потенциал вспышки коронавируса может быть сокрушительным, если ничего не делать. Но в отличие от других, Новая Зеландия отреагировала относительно быстро. Когда Арден 14 марта объявила, что любой, кто въезжает в страну, обязан провести в карантине две недели, это были одни из самых жестких ограничений в мире. На то время в Новой Зеландии было только 6 подтвержденных случаев. Когда 19 марта Арден запретила иностранцам пересекать границу, в ее стране было 28 подтвержденных случаев. А 23 марта Арден ввела карантин, хотя зараженных было только 102 и никто еще не умер.

"Решительные, ранние и жесткие действия позволили предотвратить самые худшие последствия вируса", - сказала Арден.

У Веллингтона было несколько причин действовать рано и жестко. На пресс-конференции 14 марта Арден пояснила, что ее страна - ключевой узел на пути к тихоокенським островным странам. Поэтому нужно взять на себя ответственность защитить соседей. Но быстрая реакция нужна была, прежде всего, новозеландцам.

"В Новой Зеландии мало больничных коек в отделениях интенсивной терапии, если сравнивать с некоторыми другими странами. Именно поэтому Арнден действовала очень быстро", - пояснила микробиолог из Университета Окленда Сиуси Уайлс.

Хоть Новая Зеландия оперативно отреагировала на коронавирус, она очень медленно снимает все ограничения. Даже когда распространение, казалось, начало сокращаться, Арден усилила карантин до четвертого уровня на пять дней. Важно то, что новозеландцы поддержали эти ограничения. Опрос Colmar Brunton на прошлой неделе показал, что 87% респондентов одобряют реакцию правительства на пандемию.

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Новая Зеландия наращивала масштабы диагностики и сейчас достигла точки, когда она может проводить ежедневно 8 тысяч тестов. К этому времени страна провела 12066 тестов. Для сравнения, Великобритания, в которой живет в 13 раз больше людей, провела 719910 тестов. Но реальным признаком эффективности диагностики в Новой Зеландии может послужить пропорция между положительными и отрицательными результатами тестов. Исполнительный директор программ по чрезвычайным ситуациям ВОЗ доктор Майк Райан сказал недавно, что хороший показатель в этом вопросе - это 10 отрицательных результатов на каждый один положительный. Это означает, что если страна проводит массовое тестирование и получает примерно 9% подтверждений заражения или меньше, тогда она действительно хорошо проверяет свое население.

В Новой Зеландии уровень положительных результатов составляет около 1%. Это означает, что незамеченной передачи вируса между общинами нет. В понедельник Арден заметила, что в других странах по всему миру каждый зараженный передает вирус в среднем еще 2,5 других людей. В Новой Зеландии в условиях карантина этот показатель опустился до 0,4.

Профессор кафедры общественного здоровья Университета Отаго Майкл Бекер отметил, что суть примера Новой Зеландии в сочетании твердой науки и лидерства. На протяжении всего периода карантина Арден регулярно появлялась рядом со своим министром здравоохранения на пресс-конференциях и часто направляла вопрос от прессы к нему. Сам Эшли Бломфилд кроме того, что занимает министерское кресло, также остается квалифицированным медиком.

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Также, несмотря на то, что Новую Зеландию сейчас рассматривают как успешный пример в борьбе с пандемией коронавируса, она демонстрирует, что ее достижения в этом поле не означают возвращения к жизни в старом темпе. Страна до сих пор остается под карантином. А большинству людей советуют оставаться дома в своих "пузырьках".

Арден пояснила, что битва против COVID-19 будет продолжаться до тех пор, пока не появится вакцина. И, как и другим странам, Новой Зеландии еще придется разобраться с экономическими последствиями пандемии. Туризм был крупнейшей экспортной отраслью страны, которая понесла тяжелый удар. Иностранцам до сих пор нельзя пересекать новозеландские границы. Продолжаются переговоры о взаимном открытии границ между Новой Зеландией и Австралией. Но пока никаких результатов нет. В лучшем случае, по подсчетам Минфина страны, уровень безработицы вырастет до 13%.