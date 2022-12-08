Государства еще раз призвали Россию немедленно остановить свои военные операции в Украине.

Канада и Королевство Нидерландов 7 декабря 2022 года подали совместное заявление о вступлении в дело, возбужденное Украиной против России в Международном суде ООН.

Как сообщает Министерство иностранных дел Канады, заявление было подано согласно статье 63 (2) Устава суда.

"Канада и Нидерланды пользуются правом вступить в это дело согласно статье 63(2) Устава суда, чтобы представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него (Конвенция о геноциде) перед судом", – говорится в сообщении.

Видео дня

Страны подчеркивают важность этого производства.

"Мы еще раз призываем Россию немедленно приостановить свои военные операции в Украине, как постановил суд в своем юридически обязательном распоряжении о временных мерах от 16 марта 2022 года. Невыполнение Россией этого приказа является очередным нарушением ее международных обязательств", – отмечается в заявлении.

Иски Украины против России

28 февраля украинское правительство обратилось в Европейский суд по правам человека с заявлением о введении предварительных мер в отношении правительства РФ в соответствии с правилом 39 Регламента суда в связи с "массовыми нарушениями прав человека, которые совершаются российскими войсками во время военной агрессии против суверенной территории Украины".

1 марта Европейский суд по правам человека принял неотложные временные обеспечительные меры и приказал России, чтобы ее войска воздерживались от нападений на гражданское население и уничтожения гражданских объектов в Украине.

23 июня стало известно, что Минюст подал новый иск против РФ в ЕСПЧ. В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждения денежной компенсации пострадавшим сторонам. В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию.

23 сентября суд в Страсбурге объявил, что уже 23 государства подали заявления в Европейский суд по правам человека с просьбой присоединиться как третья сторона при рассмотрении иска Украины против России.

Вас также могут заинтересовать новости: