Согласно документу, в случае агрессии третьих стран стороны не имеют права оказывать военную помощь агрессору.

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.

Этот закон был подписан Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом 17 января в Москве. Документ затрагивает сферы, связанные с обороной, безопасностью и противодействием терроризму, развитием промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры.

В документе говорится о том, что в случае агрессии третьих стран стороны не имеют права оказывать военную помощь агрессору.

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Как пишут росСМИ, 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время визита в Москву передал российскому диктатору письменное послание от верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. На встрече в Кремле Арагчи подчеркнул, насколько для его страны важно подписаине договора о стратегическом партнерстве с Москвой.

Россия и Иран - другие новости

Ранее в Bloomberg писали, что российский диктатор Владимир Путин согласился стать посредником на ядерных переговорах между США и Ираном. Отмечается, что этот вопрос президент США Дональд Трамп и Путин обсуждали во время их последнего телефонного разговора.

Кроме того, американская компания Maxar Technologies публиковала спутниковый снимок, на котором можно видеть российский истребитель "пятого поколения" Су-57 на иранской авиабазе в городе Бендер-Аббас. Российский истребитель "пятого поколения" недавно "принял участие" в выставке Aero India.

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