Армия Израиля обещает продолжать защищать жителей страны / фото REUTERS

Армия обороны Израиля заявила, что с понедельника, 10 мая, в сторону территории страны из Газы ХАМАС выпустил 2,9 тыс. ракет.

"Это израильский дом, пострадавший лишь от одной ракеты из 2,9 тыс., которые ХАМАС выпустил из Газы по Израилю. Израильтяне подвергаются нападению. Мы продолжим их защищать", - говорится в сообщении на странице армии в Twitter, где также опубликовано видео дома, разрушенного обстрелом.

По словам генерал-майора Ори Гордина, скорость запуска ракет за эту неделю превзошла предыдущие атаки из сектора Газа, а также военные действия 2006 года с Хезболлой в Ливане, сообщает BBC.

В то же время Министерство здравоохранения в Газе сообщает о 33 погибших в результате авиационных ударов Израиля в воскресенье, пишет BBC. Среди них 12 женщин и 8 детей. Еще пять десятков человек получили ранения. Медики ищут живых под завалами зданий.

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Перевод: Катерина Комолова