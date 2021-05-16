Израильская армия показала разрушенный обстрелом ХАМАС дом.

Армия обороны Израиля заявила, что с понедельника, 10 мая, в сторону территории страны из Газы ХАМАС выпустил 2,9 тыс. ракет.

"Это израильский дом, пострадавший лишь от одной ракеты из 2,9 тыс., которые ХАМАС выпустил из Газы по Израилю. Израильтяне подвергаются нападению. Мы продолжим их защищать", - говорится в сообщении на странице армии в Twitter, где также опубликовано видео дома, разрушенного обстрелом.

По словам генерал-майора Ори Гордина, скорость запуска ракет за эту неделю превзошла предыдущие атаки из сектора Газа, а также военные действия 2006 года с Хезболлой в Ливане, сообщает BBC.

This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israel.



Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71 — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

В то же время Министерство здравоохранения в Газе сообщает о 33 погибших в результате авиационных ударов Израиля в воскресенье, пишет BBC. Среди них 12 женщин и 8 детей. Еще пять десятков человек получили ранения. Медики ищут живых под завалами зданий.

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Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.

12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

С вечера субботы до утра воскресенья палестинские группировки выпустили более 130 ракет в сторону Израиля из сектора Газа.

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Перевод: Катерина Комолова