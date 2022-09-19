В Израиле пытаются понять, что Иран получил от России в обмен на БПЛА.

Израиль воспринимает иранские беспилотники как серьезную угрозу.

Об этом в эфире телемарафона Freedom рассказал политический и экономический обозреватель Цви Зильбер.

По его словам, иранские БПЛА пришлись очень кстати российской армии в Украине.

"Вот здесь уже появляется коренной интерес Израиля быть к этим беспилотникам поближе, потому что эти беспилотники и Израилем воспринимаются как очень большая угроза. У нас есть опыт, мы сбивали такие беспилотники несколько раз. Один раз даже их перехватывали, у нас есть какие-то системы", - рассказал он.

Зибер считает, что единственное чего им не хватает - практического опыта.

"Было несколько попыток прислать нам БПЛА через Иорданию, было несколько попыток послать разведывательные беспилотники, не вот эти дроны-камикадзе, на израильскую газовую платформу в Средиземном море. И Израилю интересен этот опыт", - отметил журналист.

Он убежден, что израильские специалисты уже находятся в Украине, чтобы "прощупать иранские дроны своими руками".

Также Зибер сообщил, что в Израиле сейчас пытаются понять, что Иран получил от России в обмен на эти дроны.

"Я думаю, что Иран мог попросить такие вещи как ядерные технологии, ракетные технологии, свободу действия на сирийско-израильской границе, где они давно уже пытаются органзовать террористические действия против Израиля, но у них это не получалось именно благодаря действиям Израиля", - подчеркнул он.

Военный обозреватель считает, что сегодня президент РФ Владимир Путин "готов одать полцарства", потому что на войне в Украине решается его судьба.

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Израиль проводит экспертизу сбитого в Украине иранского беспилотника.

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