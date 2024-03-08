Граждане размещены в отеле на территории Египта, в ближайшее время они будут перевезены в Украину.

7-8 марта состоялся очередной этап эвакуации граждан Украины из Сектора Газы. Об этом информирует посольство Украины в Израиле.

Отмечается, что через КП "Рафах" на территорию Египта было вывезено 59 наших граждан и членов их семей - в частности, это 15 детей, 37 женщин и 8 мужчин.

"Благодаря усилиям представителей ГУР МО Украины и дипломатических работников посольств Украины в Израиле и Египте, эвакуация прошла успешно, граждане размещены в гостинице на территории Египта, в ближайшее время они будут перевезены в Украину", - говорится в сообщении.

Эвакуация украинцев из Сектора Газы

9 ноября состоялся первый этап эвакуации украинцев из Газы. Тогда из сектора удалось вывезти 43 украинцев и 36 граждан Молдовы.

Операцию по спасению украинцев осуществили сотрудники ГУР МО Украины совместно с МИД Украины под общим руководством президента Украины.

Позже в этом же месяце из Сектора Газы эвакуировали 8 украинцев. Всего в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывести из Газы 259 человек.

В МИД, в частности, выразили благодарность Египту, Израилю, Катару и другим партнерам за их поддержку в эвакуации украинских граждан.

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