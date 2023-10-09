Военное и политическое руководство группировки и все ее активы "уязвимы и обречены", заявили в Армии обороны Израиля.

Главарь палестинской террористической группировки ХАМАС Яхья Синвар обречен на смерть, заявил главный спикер ЦАХАЛ, контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет The Times of Israel.

"Яхья Синвар - не жилец", - пригрозил Хагари на пресс-конференции.

Он также добавил, что военное и политическое руководство ХАМАС и все его активы "уязвимы и обречены".

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Израиль восстановил контроль над приграничными городами Газы

Как писал УНИАН, израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с сектором Газа, заявил главный представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари.

Случаи столкновений между войсками и палестинскими террористами за последние несколько часов были "единичными", и в настоящее время ни в одном из городов боевых действий нет, отметил он.

Вместе с тем контр-адмирал предупредил, что боевики еще могут находиться на территории Израиля.

По его словам, с начала боевых действий боевики выпустили в сторону Израиля около 4400 ракет, за 48 часов на войну мобилизовали 300 тысяч резервистов.

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