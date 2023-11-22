Туннели были обнаружены рядом или непосредственно под жилыми домами, школами, больницами, кладбищами и различными сельскохозяйственными объектами.

С начала наземной операции Израиля в Газе было обнаружено и уничтожено около 400 тоннельных шахт, сообщается в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.

Документация и разведданные, собранные бойцами подразделения "Яхалом" ЦАХАЛа, помогли обнаружить шахты тоннелей, и бойцы уничтожили их различными способами, сообщается в заявлении, пишет The Jerusalem Post.

ХАМАС использует гражданскую инфраструктуру в качестве базы для строительства своих туннелей. Подземная инфраструктура террористов была обнаружена в самом центре гражданских кварталов. Туннели были обнаружены рядом с жилыми домами, школами, больницами, кладбищами и различными сельскохозяйственными угодьями или непосредственно под ними.

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Также были обнаружены и уничтожены туннели вблизи парка развлечений в Газе. Рядом с университетом была обнаружена подземная шахта и склад оружия, заполненный РПГ и гранатами, а также другим вооружением.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с ХАМАС, которое включает освобождение 50 заложников и временное прекращение огня.

Вашингтон приветствует соглашение об обеспечении освобождения заложников, захваченных террористической группой ХАМАС во время ее жестокого нападения на Израиль 7 октября.

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