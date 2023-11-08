Он был главой отдела промышленности и вооружения ХАМАС.

Армия обороны Израиля этой ночью ликвидировала террориста ХАМАС, ответственного за производство ракет, сообщает ЦАХАЛ.

Отмечается, что истребитель ЦАХАЛа, руководствуясь данными разведки, уничтожил укрытие Мухсина Абу-Зины, бывшего главой отдела промышленности и вооружения ХАМАС.

"Абу-Зина является одним из руководителей производства боеприпасов для террористической организации ХАМАС и специализировался на производстве стратегических боеприпасов и ракет для террористов ХАМАС", - говорится в сообщении.

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По данным ЦАХАЛа, в ходе отдельных ночных операций наземные войска направили самолет для нанесения удара по отряду противотанковых ракет ХАМАС, и в результате авиаудара погибли несколько членов отряда, ответственного за запуск ракет по Израилю.

Силы Израиля вошли в город Газа

Город Газа сейчас окружен, и ЦАХАЛ действует в городе, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Министр обороны Израиля Йоав Галлант подтвердил, что силы ЦАХАЛа находятся в центре города. Он добавил, что лидер ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар окружен в бункере. Но где находится этот бункер, министр не уточнил.

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