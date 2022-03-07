Водитель называл себя "простым работягой" и хотел, чтоб посол России вместе со своими коллегами покинули Ирландию.

В машине на момент инцидента был груз - церковные принадлежности / Фото УНИАН

В Ирландии мужчина на грузовике протаранил ворота посольства России в Дублине. Водитель, называвший себя "простым работягой", выразил свой протест против Кремля из-за войны, которую страна-агрессор начала в Украине.

Об этом сообщает ирландское издание RTE.

Мужчину за рулем грузовика подъехал к российскому посольству в Дублине и протаранил ворота. После этого, по данным издания, он вышел из фуры и начал показывать людям фото, на которых были запечатлены жертвы войны в Украине.

Водитель, протаранивший ворота, своими действиями хотел выразить протест против РФ. Он заявил, что российский посол вместе со своими коллегами должны покинуть Ирландию.

Отмечается, что в машине на момент инцидента был груз - церковные принадлежности. Мужчину задержали и арестовали. Теперь полиция ведет расследование. Фургон остается на месте происшествия, а участок Оруэлл-роуд, где находится посольство, перекрыт.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Иерусалиме паб Putin переименовали на Zelenskiy. Так владельцы заведения выразили свою поддержку украинскому президенту.

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