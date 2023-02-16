Российские самолеты не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство.

Во вторник, 14 февраля 2023 года, истребители Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки перехватили четыре российских военных самолета в районе Аляски. Речь идет о Ту-95, Су-30 и Су-35.

Как сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство.

"Такая российская активность вблизи североамериканского воздушного пространства происходит регулярно и не рассматривается как угроза, а также не считается провокационной. Командование NORAD предполагало эту российскую активность и, в результате нашего планирования, были готовы перехватить ее", - подчеркнули в Командовании NORAD.

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Подобный инцидент произошел и накануне. 13 февраля истребители США перехватили четыре российских военных самолета в зоне идентификации ПВО близ Аляски. Среди них был Ту-95.

Перехват российских самолетов

14 февраля 2023 года два голландских истребителя F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов вблизи Польши. Речь идет о российском Ил-20М, который сопровождали два Су-27.

В октябре 2022 года американские истребители F-16 обнаружили, отследили, идентифицировали и перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 Bear-H близ Аляски. Авиация РФ вошла и действовала в опознавательной зоне ПВО США.

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