Они обещают быстрый ответ.

Страны "Группы семи" предупредили Иран, что применят против него значительные санкции, если он будет поставлять России баллистические ракеты.

В США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии очень обеспокоены сообщениями о том, что Иран рассматривает такую возможность после того, как уже поставил дроны-камикадзе для атак против мирных украинцев, пишет Le monde.

"Если Иран начнет поставлять баллистические ракеты или связанные с ними технологии в Россию, мы будем готовы ответить быстрыми и скоординированными действиями, в том числе новыми значительными санкциями", - говорится в совместном заявлении.

Вашингтон не может подтвердить, что Россия уже получила ракеты, однако сотрудник Белого дома на условиях анонимности предупредил о "реальном риске того, что это может произойти".

"Один из вариантов, который мы рассматривали, - это прекращение полетов в Европу авиакомпании Iran Air", - говорит он.

Что известно о передаче баллистических ракет России:

Напомним, западные СМИ неоднократно сообщали о вероятности отправки в Россию иранских ракет типа "земля-земля".

В конце февраля Reuters написало, что Москва уже получила около 400 баллистических ракет. Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов опроверг эти слова.

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