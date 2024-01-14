На Тайване считают союз Москвы и Пекина опасным для мира.

Россия превратилась в инструмент в руках коммунистического Китая, и такое сотрудничество Москвы и Пекина вредит международному миру и безопасности. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Тайваня в ответ на комментарий российского МИД относительно выборов президента островного государства.

Так, на Тайване раскритиковали утверждение Москвы о том, что единственным законным правительством Китая является правительство в Пекине, и что независимого Тайваня не существует.

"Республика Китай (Тайвань) является суверенным и независимым государством и не связана с Китайской Народной Республикой. Китайская Народная Республика никогда не правила Тайванем ни дня. Это объективный факт и статус-кво", – заявил МИД Тайваня.

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Отмечается, что МИД РФ неверно отражает правду и нарушает волю тайваньского народа.

"Россия выбрала роль инструмента в руках коммунистического режима Китая. Сознательное повторение "принципа одного Китая" после выборов в нашей стране не только не способствует стабильности в Тайваньском проливе, но вновь подтверждает вредные последствия объединения авторитарных режимов Китая и России для международного мира и стабильности, а также для международного правопорядка, основанного на правилах", – говорится в заявлении Тайваня.

Принцип одного Китая и заявление МИД РФ

В мире существуют два независимых друг от друга государства, считающих себя Китаем – Китайская республика (остров Тайвань) и Китайская Народная Республика (материковый Китай). Обе они считают себя единственным законным правительством Китая, а другого – незаконным самопровозглашенным псевдоправительством.

Большинство стран мира так или иначе имеют отношения с обоими государствами, но придерживаются "принципа одного Китая". Он состоит в том, чтобы признавать "настоящим Китаем" либо КНР, либо Тайвань и лишь с одним иметь официальные дипломатические отношения, считая "второй Китай" неотъемлемой частью первого.

Накануне спикер МИД России Мария Захарова, комментируя выборы президента Тайваня, заявила следующее:

"Российская сторона признает, что в мире есть только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости Тайваня в любой форме"

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