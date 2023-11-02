Отмечается, что Египет приял на лечение 81 раненого.

Эвакуировать из Сектора Газа 1 ноября удалось 360 человек с паспортами других государств, а также 81 раненого. Иностранцев отправили в Каир, откуда они вернутся домой.

Издание CNN пишет, что один из представителей правительства Египта сообщил, что среди эвакуированных граждане Австрии, Великобритании, Иордании, Саудовской Аравии, Италии и Японии, США и Франции.

При этом Газу покинули 22 представителя "Врачей без границ", но новая бригада медиков готова зайти в анклав, "если позволит ситуация".

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Отмечается, что всего для эвакуации зарегистрировался 491 иностранец, но 130 человек или не успели пересечь границу с Египтом, или отказались от эвакуации без членов семей, имена которых не было в списках.

Это была первая эвакуация людей из Сектора Газа с начала обострения между Израилем и ХАМАС 7 октября. Соглашения удалось достичь между Израилем, ХАМАС и Египтом при посредничестве Катара в координации с США.

Эвакуация из Сектора Газа - главные новости

7 октября боевики ХАМАС совершили одну из самых жестоких атак на Израиль, в результате которой погибли 1400 человек, а еще около 5 тысяч получили ранения. Кроме того, террористы похитили несколько десятков человек.

В свою очередь армия Израиля объявила операцию по уничтожению инфраструктуры ХАМАС.

При этом иностранные государства пытались эвакуировать своих граждан из Сектора Газа, который оказался под бомбежками ЦАХАЛа. Выехать из анклава захотели сотни владельцев иностранных паспортов, но Египет не открывал КПП "Рафах". Первая эвакуация прошла лишь 1 ноября.

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