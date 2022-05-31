Отмечается, что это рекордный рост инфляции в странах Евросоюза

Инфляция в странах еврозоны стремительно растет уже седьмой месяц. В мае цены в месячном измерении выросли на рекордные 8,1%.

Об этом сообщает Евростат.

Согласно предварительному прогнозу, ожидалось, что цены вырастут на 7,8% в месячном измерении.

При этом отмечается, что наибольший рост цен ожидается на энергоресурсы – на 39,2%, еду, алкоголь и табак – на 7,5% против 6,3% и промышленные товары – на 4,2%.

Кроме того, за май больше всего средние цены в годовом измерении выросли в Эстонии - 20,1%, Литве - 18,5% и Латвии - 16,4%.

Цены в странах выросли в связи с попытками ЕС уменьшить зависимость от энергоносителей из России, войны в Украине и блокировки украинских портов.

Как ранее сообщал УНИАН, генсек ООН заявил, что война в Украине вызвала глобальный продовольственный кризис, которая может длиться годы, если она не будет остановлена.

Кроме того, администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер дал крайне неутешительный экономический прогноз. По его словам, кризисы с продовольствием, топливом и финансами, вызванные или усиленные войной в Украине, угрожают спровоцировать беспорядки в бедных странах и привести к дефолту более чем 70 государств.

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