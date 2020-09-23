Местные издания предполагают, что именно сегодня, 23 сентября, состоится инаугурация Лукашенко.

Праздничный кортеж Александра Лукашенко заметили в центре Минска.

Об этом в Telegram сообщает ряд белорусских СМИ.

Дорожное сопровождение белорусского главы состояло из двух внедорожников с мигалками и семи мотоциклов по обе стороны темного тонированного лимузина.

Журналисты пишут об перекрыто движение возле Дворца Независимости и расположенного рядом с ним выставочным комплексом «Белэкспо».

Также сотрудники ГАИ перекрыли движение на проспекте Независимости, на прилегающих улицах водителей разворачивают в обратную сторону.

Белорусская редакция The Village передает, что во Дворец Независимости съехалось много людей в костюмах. Издание предполагает, что это чиновники. Заметили и белорусских пропагандистов.

Утром в центр Минска стянули военную технику. Местные издания предполагают, что именно сегодня, 23 сентября, состоится инаугурация Лукашенко, статус президента которого уже отказались признавать некоторые страны мира и ЕС.

Накануне белорусский Телеграм-канал Nexta live со ссылкой на собственные источники назвал несколько возможных дат принесения присяги Лукашенко. В том числе-12: 00 23 сентября.

В свою очередь, пресс-секретарь Лукашенко не стала называть дату инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии.

Протесты в Беларуси после выборов президента: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

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Автор: Яна Ставская