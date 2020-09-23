Информацию также прокомментировала пресс-секретарь Лукашенко.

Инаугурация Александра Лукашенко, которого ЦИК Беларуси ранее объявила президентом республики, может состояться сегодня либо в конце текущей недели - начале следующей.

Об этом пишет белорусский оппозиционный Телеграм-канал Nexta live со ссылкой на собственные источники.

Авторы напоминают, что инаугурация должна пройти не позднее двух месяцев со дня проведения выборов - то есть, до 9 октября.

"И Лукашенко едва ли осмелится это делать открыто, так как люди явно захотят выйти на улицы и сказать своё слово. Остаётся только один вариант. Как вы уже догадались, это означает тайную церемонию", - идет речь в публикации.

Как уточняется в сообщении, инаугурация Лукашенко может пройти 23 сентября в 12:00 либо 27/28 числа.

"Но наиболее вероятно, что процесс коронации узурпатора может и правда пройти в воскресенье - об этом косвенно намекает факт того, что на сайте "Президент-Отеля" закрыто бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентября. Также наши российские источники говорят о том, что в Минск приглашены видные российские чиновники, например Рапота, Матвиенко, Беглов", - пишут авторы.

Nexta live отмечает, что инаугурацию могут провести одновременно с седьмым форумом регионов Беларуси и РФ, который пройдет 28-29 сентября.

"Одно мы знаем точно - провести свою инаугурацию у Лукашенко тайно не получится. Да и сотни тысяч белорусов, которые выйдут на улицы в этот день, явно скажут своё слово", - резюмируется в сообщении Телеграм-канала.

В свою очередь, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии "РИА Новостям" не стала называть дату инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии.

Выборы и протесты в Беларуси: что происходит в стране

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован